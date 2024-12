Thesocialpost.it - Smartphone, la classifica di quelli che si rompono di più

Non tutti glisono uguali, alcuni sono più resistenti, altri meno. Ma allora quali sonoche sipiù spesso? In un precedente articolo abbiamo riportato ladeglipiù resistenti, ora andiamo a vedere, invece, l’opposto. Ladegliche si sono rotti con più facilità e più spesso da quando esistono questi strumenti prodigiosi è stata creata da Electronics Hub a partire da tutti i dati pubblicati sul forum specializzato in riparazioni di questi device, ovvero iFixit. Le classifiche prodotte da Electronics Hub sono diverse. Una riguarda per esempio i prodotti per i quali sono stati richiesti più volte consigli sulla riparazione a partire dal 2022, un’altra è stata costruita mettendo uno dopo l’altro gliper i quali, in base al brand, ci sono state le maggiori ricerche sul portale iFixit.