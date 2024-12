Bergamonews.it - Scossa di terremoto a Bossico: tanta paura ma nessun ferito

. E’ durato pochi secondi ma, stando ai racconti dei cittadini del gruppo Facebook “Sei dise.”, si è sentito tutto. Attimi diquesta sera, lunedì 9 dicembre, a, epicentro delche si è verificato alle 19.51 con magnitiudo 2.1 e profondità 6. La terra è tremata non solo nel paese dell’Alto Sebino, ma anche nei comuni limitrofi, in particolar modo a Cerete.“E’ vibrato il vetro del caminetto”, “a Cerete sembrava un esplosione ed é tremato tutto”, “ho sentito un botto fortissimo come se fosse uno sparo e mi è vibrato il pavimento” sono solo alcuni dei commenti dei residente dell’area colpita dallache, pur breve, si è fatta sentire.L’episodio è risultato isolato, senza ulteriori ripercussioni, danni o feriti.