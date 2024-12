Sport.quotidiano.net - Sbancato il Morandi (2-3). Successo di platino per il Terni Fc. Umbertide Agape mastica amaro

Leggi su Sport.quotidiano.net

FC 3(4-3-3): Abibi, Paciotti, Lavano, Benedetti, Ndedi, Grilli, Nicoletti (39’st Corrado), Coppini (28’st Volpi), Ciribilli, Altamemi (18’st Giulietti), Giuliani. All. Peruzzi L.FC: Oliva, Dianda, Pettorossi (30’st Rossi), Dida (7’st Covarelli), Ravanelli, Rocci, Pucci (30’st Flavioni), Carletti, Mainardi (39’st Mengoni), Leonardi, Cordary (7’st Hernandez) . All. Tozzi Borsoi Arbitro: Uccelli di(Piccini e Valentini di Città di Castello). Marcatori: 1’pt Giuliani, 38’pt Mainardi, 39’pt Nicoletti, 8’st Pucci, 28’st Carletti . Note: Ammoniti Nicoletti, Paciotti, Leonardi. NOTE: spettatori 200 circa. Recupero: pt 2, st 5’.- Vittoria diper ilFc che sbanca ile sale al sesto posto in classifica a 7 punti dalla vetta.