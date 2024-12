Anteprima24.it - “Reti tempo-dipendenti: Rete Ima e Ictus”, formazione con l’Asl

Leggi su Anteprima24.it

di lettura: 2 minutiLe “Ima e” sono al centro dell’evento formativo promosso daldi Avellino, diretta dal Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante. L’obiettivo è assicurare standard clinico-assistenziali omogenei tali da realizzare gli interventi appropriati per ridurre la mortalità e gli esiti permanenti dell’evento acuto garantendo la presa in carico tempestiva del paziente che presenta patologie time-depending come l’Infarto Miocardico Acuto, e.Il Corso di, sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Rosaria Bruno, Direttore UOC Emergenza Territoriale e COT ASL Avellino, è rivolto a medici di Accettazione e Urgenza ed infermieri e si terrà in due edizioni, l’11 e il 20 dicembre presso il P.O. “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino.