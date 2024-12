Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Faro Gaggio passa grazie a Garni

Anche il girone C diè stato condizionato dal maltempo. Delle nove partite in programma in questa sedicesima giornata, ne sono state giocate appena quattro (rinviate Atletico Castenaso-Comacchiese, Junior Corticella-Casumaro, Mesola-Masi Torello Voghiera, Portuense Etrusca-Consandolo e X Martiri-Msp) e, di queste, una è andata in scena nell’anticipo di sabato. Si tratta dell’attesissimo big match tra la Centese e il Bentivoglio, che ha visto prevalere la formazione ospitea una zampata a inizio ripresa di Raspadori. Per quanto riguarda tre sfide disputate regolarmente ieri pomeriggio, nell’atteso scontro di alta classifica tra la terza forza del campionato Valsanterno e la seconda della classe Valsetta Lagaro a spuntarla è stata la formazione di casa con un roboante 4-0.a questo successo, il team imolese guidato da Giangiacomo Geraci ha agganciato in vetta alla classifica il Mesola (che ha però una partita in meno).