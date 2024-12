Lanazione.it - Persone insanguinate, vetri in giro: in strada era l’inferno. Esplosione, la testimonianza

Leggi su Lanazione.it

Calenzano, 9 dicembre 2024 – “Siamo sconvolti, vedevamoinovunque. Penso ai ragazzi che lavorano nella raffineria e che vengono sempre qui a mangiare”. E’ sconvolta la titolare del bar che si trova in via Le Prata a Calenzano, a pochi metri dall’impianto dell’Eni esploso dopo un incidente per il quale si stanno cercando di capire le cause. Sono le 10.20 di un qualsiasi lunedì mattina. Si torna a lavoro dopo il weekend. Ma è un lunedì di dolore e tragedia. In Toscana oltre 50 stabilimenti pericolosi “Abbiamo sentito un boato tremendo, eravamo qui nel bar. Abbiamo avuto itutti in frantumi – dice la donna – Sono uscita e ovunque era il caos. Ineraconferite, in terra, che cercavano di tamponarsi il sangue. Una scena che mette i brividi”.