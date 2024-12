Nuovo album per M¥SS KETA e tour in Italia e in Europa

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 9 dic. (askanews) –, voce unica nel panorama musicaleno, annuncia il suo, in uscita il 17 gennaio 2025. Un titolo inusuale, solo un semplice . un segno della punteggiatura che lei ha scelto per il suolavoro. Dall’Enciclopedia Treccani: “Il punto è il più forte tra i segni di punteggiatura. Indica una netta interruzione del discorso e si colloca a conclusione di una frase o di un periodo. Dopo il punto si usa sempre l’iniziale maiuscola.” Il disco è disponibile in pre-save e in pre-order a questo link, nei formati vinile e CD. Da marzo 2025 avrà inizio il suo “.”, che la vedrà calcare i palchi dei clubni e di sette città europee. Le novità arrivano dopo la recente pubblicazione dell’ultimo singolo “Nevrotika”: un beat incessante e barre al vetriolo che giocano con il glamour, facendo l’occhiolino al rock e al dark side, in un perfetto mix di autoironia, glam estremo e libertà pura.