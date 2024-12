Ilgiorno.it - Morti sul lavoro, la strage infinita: in Lombardia 155 vittime in 10 mesi. Numeri in triste crescita

Crescono lesulin. Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio sicurezza sule ambiente Vega Engineering, da gennaio a ottobre 2024 sono state 155 le, 16 in più rispetto allo scorso anno. Quasi una vittima su tre è straniera. "155in 10raccontano una tragica realtà per la, che rimane la prima regione italiana per numero di infortuni mortali sul", dice il presidente dell'Osservatorio, Mauro Rossato, che aggiunge: "Tenendo conto dell'incidenza della mortalità, ossia del numero degli infortuni rispetto alla popolazione lavorativa, lasi posiziona in zona gialla, ovvero è tra le regioni che nel nostro Paese fanno emergere incidenze di mortalità inferiori alla media nazionale. Ciò nonostante non è retorico affermare che 155registrate da gennaio a ottobre nella regione più popolosa e tra le più ricche del nostro Paese sono la dimostrazione di quanto impegno dobbiamo ancora profondere con il fine di migliorare la sicurezza dei luoghi di".