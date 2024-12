Napolipiu.com - Morabito: “PSG in fermento per Osimhen. Danilo? Può arrivare a gennaio”

Leggi su Napolipiu.com

: “PSG inper? Può”">L’intermediario internazionale svela i retroscena sul mercato del Napoli: dalla situazione dell’attaccante nigeriano alle mosse per rinforzare la difesa.Il futuro di Victorcontinua a tenere banco nel mercato internazionale. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto l’intermediario di fama europea Vincenzo, che ai microfoni di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, ha svelato importanti dettagli sulla trattativa.“Per quanto riguarda, al PSG c’è moltosulla questione allenatore e le loro indicazioni per il centravanti non sono ancora definite”, ha spiegato. “C’è una questione economica da affrontare, il Napoli non lo cederà senza una proposta importante”.Il noto intermediario ha poi aggiunto dettagli sulla situazione del prestito e sulle prospettive future: “Il prestito è stata una soluzione d’emergenza e, da quanto si percepisce nel panorama internazionale, non ci sono grosse novità sul fronte”.