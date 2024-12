Mistermovie.it - Mister Movie | David Ayer e l’Ayer Cut di Suicide Squad: Un sogno non realizzato?

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., regista didel 2016, ha recentemente chiarito le sue intenzioni riguardo alla possibilità di vedere la sua versione originale del film, comunemente chiamataCut. Rispondendo a un fan su X (ex Twitter),ha espresso la sua nostalgia per la sua visione del film, affermando quanto sarebbe interessante per i fan vedere il suo montaggio originale, che sarebbe profondamente diverso dall’uscita teatrale.Ildiclass="wp-block-heading">ha sempre avuto delle perplessità riguardo al montaggio finale di, che è stato fortemente rimaneggiato dalla Warner Bros. prima della sua uscita. Il regista ha condiviso in passato la sua frustrazione, notando come la sua visione sia stata sostanzialmente modificata.