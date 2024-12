Napolipiu.com - Meret: “Napoli, squadra che non molla. Ai tifosi dico che torneremo a vincere”

: “che non. Aiche”">Il portiere azzurro analizza la sconfitta contro la Lazio e manda un messaggio alla piazza dopo il ko al Maradona.Alexfa il punto della situazione dopo la sconfitta delcontro la Lazio. L’estremo difensore azzurro, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha analizzato la prestazione dellaal ‘Maradona’.“Penso che in generale sia stata una buona gara, abbiamo tenuto la palla per gran parte della partita, provando a creare pericoli”, ha esordito il portiere. “Siamo arrivati molte volte nella loro area, però siamo stati poco precisi e cinici. La fase difensiva è stata buona, abbiamo concesso due o tre occasioni: loro sono stati bravi ed anche un po’ fortunati a trovare il gol con una deviazione”.