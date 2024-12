Lanazione.it - L’inferno in autostrada: “Cinque ore fermi al freddo”

Firenze, 9 dicembre 2024 – “Siamo stati quattro ore in coda, un inferno”. È la voce di Michele, uno tra i tantissimi automobilisti rimasti intrappolati fino aore sull’A1, tra Calenzano il bivio con la Direttissima, nel comune di Barberino di Mugello. Un tragico incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 21,30, ha visto coinvolte due automobili e un furgone. Il bilancio, inizialmente di due vittime, è purtroppo salito a tre nel corso della mattinata, con un’altra persona deceduta in ospedale. Altrepersone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state trasportate agli ospedali di Careggi e Borgo San Lorenzo. La circolazione è stata ripristinata solo intorno alle 2 di notte. “Non entrate ina Firenze nord. Tutto bloccato per incidente”, metteva in guardia Giulia ieri sera via social.