L’Acf Foligno fa l’impresa. Vittoria in dieci fuori casa

Seravezza 2 Acf3 SERAVEZZA 3-4-1-2: Lagomarsini; Mosti (30’ st Sforzi), Menghi, Sanzone; Paolieri (34’ st Conde) Bedini, Greco, Coly (25’ st Lepri); Bartolini (17’ st Turini); Benedetti, Bocci. A disp.: Borghini, Sessa, Piccolo, Salerno, Caddeo. All.: Brando. ACF4-3-3: Tognetti; Santarelli, Nuti, Schiaroli, Mancini; Settimi (37’ st Mattia), Ceccuzzi, Panaioli; Khribech (43’ st Grea), Tomassini (46’ st Di Cato), Calderini. A disp.: Santi, M. Cesaretti, Maselli, Zmejkoski, Zichella, Pupo Posada. All.: Manni. Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure. Reti : 24’ pt Settimi, 45’ pt Greco, 32’ st Settimi , 37’ st Nuti. 39’ st Bocci. Note : al 5’ st espulso Calderini per somma di ammonizioni. ammoniti: Mosti, Bedini, Ceccuzzi, Grea. SERAVEZZA (LUCCA) - "Se vogliamo raccogliere punti saranno necessarie una grossa organizzazione di gioco, energia, sacrifico e tanta applicazione".