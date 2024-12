Bergamonews.it - La ricerca in ortopedia, per un futuro di cure sempre più efficienti e personalizzate

“Un momento di comunicazione, informazione e confronto su quanto viene fatto in ambito diortopedica, in una prospettiva che tenga conto di collaborazioni scientifiche presenti e future, nel nome degli enormi avanzamenti registrati nel settore”, queste le parole del dottor Emilio Bombardieri, direttore scientifico di Humanitas Gavazzeni, in presentazione del convegno ‘Argomenti diin: presente e‘.Il convegno, organizzato da Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli di Bergamo e patrocinato da Humanitas University e dall’Università degli Studi di Bergamo, è andato in scena martedì 26 novembre in Villa Elios di Humanitas Gavazzeni e ha visto la partecipazione dei rappresentanti di queste istituzioni oltre che dell’Università degli Studi di Genova e dell’Université Libre de Bruxelles.