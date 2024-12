Il killer di New York faceva recensioni sospette su Goodreads? Gli utenti lo inondano di commenti positivi | Sei una leggenda Ma il profilo sparisce

Leggi su Open.online

Un’app per ledi libri apre una finestra su Luigi Mangione, il 26enne arrestato oggi e sospettato dell’omicidio di Brian Thompson, il Ceo di UnitedHealthCare freddato con colpi di arma da fuoco per le strade di Manhattan (New). La polizia lo ha trovato seduto in un McDonald’s ad Altoona, Pennsylvania, intento a leggere, grazie alla soffiata di un dipendente. Nello zaino aveva documenti falsi, una pistola con un lungo silenziatore e un manifesto di tre pagine con le sue idee politiche. Sebbene la polizia non abbia ancora formalizzato accuse nei suoi confronti, iniziano a emergere dettagli che potrebbero tracciare unpiù accurato del sospettato, soprattutto online. Secondo gli investigatori, Mangione avrebbe manifestato una forma di rancore verso le aziende americane.