Esplosione area Eni a Calenzano | Procura apre inchiesta Si cercano i dispersi con droni

Eni aindagine. SiconEni a, due morti e nove feriti il primo tragico bilancio dell’di lunedì 9 dicembre mattina. I vigili del fuoco sul posto con dieci squadre, rende noto il viceministro Prisco, sono al lavoro anche con iper la ricerca deiche sarebbero tre. Ladi Prato annuncia un procedimento penale. Il Comune di, sindaco Carovani, proclama lutto cittadinoPresidente Regione Giani: “Non ci sono rischi per la salute. Le concentrazioni in aria a livello del suolo a partire dalla conclusione delle operazioni di spegnimento sono da ritenersi trascurabili e la nube dell’incendio si è dispersa in quota in tempi relativamente brevi.Giani sul posto: “È una giornata terribile per la Toscana.