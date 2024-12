Lanazione.it - Eredità annullata a Firenze: testamento invalido per incapacità di intendere e volere

Un patrimonio immobiliare che conta appartamenti e fondi in centro a. Più una somma di circa 250mila euro. È l’che un anziano ha lasciato alla badante giapponese, a suo marito e al figlio. Peccato che l’uomo, secondo la sentenza del tribunale civile di, non sarebbe stato in grado di redigere ilin quanto incapace die di, perché affetto da un ritardo mentale sin dalla nascita e da patologie emerse dopo la morte della moglie che ne hanno aggravato le condizioni psico-fisiche. Quindi, il giudice Massimilaino Sturiale ha deciso di annullare ile di accogliere così il ricorso dei cugini dell’uomo, artefici della battaglia legale e assistiti dagli avvocati Emilia Fontana e Margherita Semplici. Oltre la condanna al pagamento delle spese di giudizio di oltre 12mila euro, la sentenza ordina anche l’immediata restituzione dei beni ereditati.