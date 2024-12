Inter-news.it - Bastoni, si complicano i piani: Inzaghi costretto a cambiare

Leggi su Inter-news.it

Sidi formazione per Simonein vista di Bayer Leverkusen-Inter di domani. Specialmente per la difesa, con la defezione di Denzel Dumfries che costringe il tecnico aidee relativamente alle sue scelte. In particolare per quanto riguarda AlessandroPROBLEMI IN FASCIA – Come affermato anche da Simone, sidi formazione per la gara di domani che l’Inter affronterà contro il Bayer Leverkusen. La febbre di Denzel Dumfries e le assenze di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, costringono di fatto il tecnico nelle sue scelte per la difesa e per la fascia destra. Matteo Darmian sarà infattia giocare come esterno al posto dell’olandese e di un Tajon Buchanan non al 100% della forma. Questo porta, quindi, Yann Bisseck a destra nel terzetto difensivo.