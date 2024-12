Terzotemponapoli.com - Baiano: “Il Napoli non è più quello dello scudetto'”

Leggi su Terzotemponapoli.com

In una recente intervista rilasciata a Radio Goal su Radio Kiss Kiss, Francesco, ex calciatore ed allenatore, ha espresso un’analisi pungente e dettagliata sul momento attuale delsi è soffermato in particolare sui cambiamenti nell’organico e sulle difficoltà che la squadra sta affrontando. Le sue parole toccano diversi aspetti, dai cambiamenti nel reparto offensivo alla gestione dei titolari e delle riserve.UnDiverso daSecondo, ilattuale non può essere paragonato alla squadra che ha conquistato il titolo di campione d’Italia nella scorsa stagione. “Mi viene da ridere quando si dice che il”, ha affermato con una certa ironia. Il motivo di tale affermazione risiede nella perdita di due giocatori chiave per il club: Victor Osimhen e Kim Min-jae.