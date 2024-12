Amica.it - Amy Adams, senza trucco per amore della figlia

Scintillante e sempre impeccabile sul red carpet, ma sobria e al naturale quando resta lontana dai riflettori: è l’approccio di Amyal mondo del make-up. E tutto nasce da una richiesta particolare.GUARDA LE FOTOAmy, beauty evolution di una red hair Amy, addioperdi Aviana«Non le piaceva che mi truccassi. Mi diceva “Voglio solo che tu sembri mamma, non Amy”», ha spiegato a People l’attrice di Julie & Julia, 50 anni. Sua14enne Aviana, chiamata così in onorecittadina italiana di Aviano (si trova in Friuli) in cuiè cresciuta, l’ha implorata di mantenere un look naturale. «Mettevo un po’ di mascara di nascosto», ha spiegato nel corsochiacchierata con People.