WWE | La compagnia registra il marchio ‘RAW Vault’

La WWE sta portando a termine ‘grandi manovre’: la, infatti, è all’apice di una svolta storica che culminerà il prossimo gennaio quando gran parte della sua programmazione passerà a Netflix e assumerà ufficialmente i caratteri di una“globale” non solo in termini di pubblicità e vendite, ma anche in termine di audience. Adesso, però, molti fan rimarranno orfani del WWE Network, poiché il servizio verrà definitivamente chiuso alla fine di dicembre.Nonostante i timori degli abbonati al Network, la WWE sta continuando ad ampliare l’offerta del suo canale YouTube “WWE Vault“, pubblicando sempre più spesso contenuti di alto livello. A proposito di questo, Fightful Select ha riportato che la WWE hato il“RAW Vault” con la seguente descrizione:“Servizi d’intrattenimento, che definisce un programma riguardante sport e intrattenimento accessibile tramite televisione, satellite, audio, video, app su internet, telefoni cellulari e network tramite computer: servizi d’intrattenimento, show televisivi riguardo a sport, intrattenimento e interessi generali resi live attraverso broadcast media che includono televisioni e radio, ma a anche via internet o servizi online.