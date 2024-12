Game-experience.it - Vision Pro, Apple e Sony stanno lavorando al supporto dei controller PlayStation VR2, per un report

Leggi su Game-experience.it

insieme per introdurre ildeiVR2 suPro, stando a quanto rivelato da un nuovo.Secondo il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, l’annuncio ufficiale era previsto alcune settimane fa ma è stato posticipato all’improvviso per motivi non meglio precisati. Ad ogni modo questa collaborazione potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per il visore XR della Casa di Cupertino, visto che in questo modo colmerebbe una lacuna significativa: l’assenza didedicati.Qualora questodovesse rivelarsi veritiero vorrebbe dire che iperVR2, rinomati per la loro precisione e reattività, permetterebbero agli utenti di migliorare l’esperienza gaming e di accedere a funzionalità avanzate in applicazioni professionali.