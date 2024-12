Iodonna.it - Tesori restaurati e innovazione digitale nell'ala ottocentesca della gipsoteca a Possignano, paese d'origine dello scultore

Possagno, 6 dic. (askanews) – Dopo sette anni ha riaperto l’aladel Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, città natale dell’artista neoclassico. L’intero patrimonio di sculture di quel periodo torna a essere esposto, in uno scenario che per molti versi è unico. «È una giornata importante», ha detto ad askanews la direttrice del museo, Moira Mascotto. «Una tappa che segna la vitanostra istituzione museale. Dopo un lavoro importante di consolidamento, di miglioramento sismico e anche dopo aver applicato alcuni bassorilievi che mancavano dal nostro allestimento da parecchi anni, ora possiamo goderegypsothecaa sua interezza». Antonio Canova in mostra a Roma e Milano guarda le foto Tra le novità, oltre all’esposizione di alcuni modelli in gesso di sculture famosissime, anche un completo riallestimento illuminotecnico e il completamento del processo di digitalizzazione del complesso architettonico canoviano.