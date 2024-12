Te l’hanno detto in confessionale Grande Fratello Javier scopre Helena | capisce tutto di Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nuovo terremoto all’interno della casa del. Ancora una volta, è stataPrestes a dare il via a un acceso confronto. La modella brasiliana è entrata in rotta di collisione con la sua storica rivale, Shaila Gatta. A scatenare le tensioni è stata la decisione didi portareSpolverato come compagno di viaggio in tugurio, una scelta che l’ex velina non ha affatto digerito.La decisione diha riacceso le teorie di chi la considera una provocatrice e sospetta che nutra ancora sentimenti per. Ma è davvero così? Molti dentro e fuori la casa non hanno capito le motivazioni di, sopratperché non è la prima volta che sembra voler mettere alla prova la pazienza di Shaila. In passato, un episodio simile era avvenuto con la lettera che la brasiliana aveva scritto aper il suo compleanno: un gesto che, pur ambiguo, aveva una sua giustificazione.