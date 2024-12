Suicide Squad David Ayer sull’Ayer Cut | Penso che meritiate di vederlo

Leggi su Cinefilos.it

sull’Cut: “chedi”Uscito nel 2016,ha visto Amanda Waller inviare la Task Force X in una zona di guerra dove molti di loro sono stati prontamente uccisi (dalla Waller o dall’Incantatrice). Tuttavia, a differenza degli Slipknot, l’Cut non vuole morire.Dopo l’anteprima di Creature Commandos su Max questa settimana, alcuni fan del DCEU sono tornati a fare campagna per la Warner Bros. e per i DC Studios, affinché rilascino l’Cut.Nel corso degli anni, il registaè andato avanti e indietro, unendosi a questi sforzi o dicendo di essere andato avanti. Da allora ha realizzato quattro film: Bright, The Tax Collector, The Beekeeper e Levon’s Trade, in uscita l’anno prossimo.Per quanto possa essere frustrante e sconvolgente che la sua visione dinon sia mai stata vista, non è che la sua carriera sia stata completamente deragliata dalle interferenze degli studios come è successo al regista di Fantastic Four Josh Trank.