Lanazione.it - Street art per rigenerare gli spazi. La stazione cambia look con Mr G

Leggi su Lanazione.it

L’arte come forza rigenerativa per trasformareurbani anonimi. Succede allaferroviaria di Lastra grazie all’opera "Gli Ultrafiori - mettete dei fiori nei vostri piloni" realizzata dalloartist Mr. G e curata dallaLevels Gallery di Firenze. L’intervento è stato realizzato grazie al contributo di Met. Mr. G, con il suo tratto stilistico, ha creato sui piloni della fermata alcune forme morbide e fluide che lascianoo ad ampie campiture, esplosioni di colore dal carattere caldo e intenso che catturano l’attenzione. La palette cromatica utilizza principalmente tre colori: viola, rosa pesca e verde brillante, a cui si aggiunge l’immancabile nero a fare da sfondo. Un’alternanza armonica che riesce a trasformare unoo dalle architetture anonime, in un’area di bellezza e colore.