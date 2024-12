Quifinanza.it - Stellantis, i lavoratori Trasnova di Pomigliano scrivono una lettera a Mattarella

La crisi disi ripercuote anche sull’indotto: allo stabilimento did’Arco decine didellaverranno presto licenziati. Ma oltre ai licenziamenti, è previsto anche il mancato rinnovo di circa 300 operai interinali.Lo scorso 7 dicembre sono arrivate le lettere di licenziamento per 97 dipendenti, 54 dei quali lavorano a. E altre 101 lettere sono già partite per altrettantidella Logitech, sempre nell’indotto di.In attesa del tavolo tecnico conal Mimit di martedì 10 dicembre, gli operai della, da giorni in presidio permanente, hanno inviato unaal Presidente della Repubblica Sergioinvocando aiuto.LaA dare notizia della missiva sono stati Mauro Cristiani, segretario generale Fiom Napoli e Mario Di Costanzo, responsabile settore automotive Fiom Napoli.