Serie C | il Catania cala la manita contro il Taranto finisce 5-1

Nel corso della serata dell’8 dicembre vanno in scena tre incontri validi per la diciottesima giornata della stagione 2024/2025 diC. Ilvince in trasferta, ottenendo un deciso 5-1il. In contemporanea, l’AlbinoLeffe piega per 2-0 l’Alcione. Infine, l’Avellino chiude il matchil Sorrento avanti per 1-0.A, il primo tempo viene monopolizzato dalla squadra ospite. Ilsblocca il risultato con Ierardi al 23? e Stoppa raddoppia dopo appena un minuto in campo. I siciliani firmano la terza rete poco prima del duplice fischio. Il gol del 3-0 arriva al 45+2? e porta il nome di Inglese. Al ritorno in campo sono diverse le chance del, ma a segnare per primo è il. Al minuto 66 Guarracino colleziona la sua prima rete con la maglia dei rossoblù e il risultato si muove sull’1-3.