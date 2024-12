Sport.quotidiano.net - Querzoli in gran spolvero. Il Titano steso in tre set

Bastano 75’ allaper sbriciolare il3-0 (25-13, 25-22, 25-12). Forlì sul velluto al Ginnasio sportivo, al termine di un match mai in discussione; tre punti che valgono il settimo posto a quota 14. Priva di Benvenuti e in serata no, la Promopharma si è schiantata contro un muro impenetrabile. Mariella e soci scattano bene dai blocchi e impongono un ritmo infernale. Bigarelli mette alla frusta la difesa sammarinese, che va subito in tilt (3-0 e 6-2). Forlì prende il largo e coach Ricci ferma tutto. Invano, Perché Pirini sale in cattedra: primo tempo massiccio e ace nella zona di conflitto. Poi è il muroa scavare l’abisso (14-7), inibendo ogni tentativo di riavvicinamento del. Che si smarrisce, commette errori marchiani e sprofonda: 17-8, colpito da una sventola di Camerani.