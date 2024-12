Digital-news.it - Prima TV su Sky e NOW: Ma chi ti conosce?, una storia d'amore che trascende il tempo

Arriva inTV su Sky unad’cheile la, MA CHI TI?, in onda domenica 8 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Simona Tabasco e Antonio Folletto sono i protagonisti di una magicad’che si ripete attraverso i secoli e arriva fino ai giorni nostri nel film diretto da Francesco Fanuele, che firma anche la sceneggiatura insieme a Stefano Di Santi, e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano. Nel cast, oltre ai già citati protagonisti, troviamo Ernesto D’Argenio, Giorgia Arena, Stefano Fregni, Davide Valle, Enrico Salimbeni, Stefano Abbati, Paola Tiziana Cruciani e Stefano Bicocchi (in arte Vito).Il film è una produzione Italian International Film in collaborazione con Vision Distribution e con Sky.