Posticipo Serie A Venezia-Como 2-2

20.03 Pareggio vivace che non schioda due squadre impelagate a fondo classifica. Gara a rischio per il maltempo,il vento condiziona il gioco. Lagunari avanti al 16': tiro dal limite di Nucolussi Caviglia, Pohjanpalo tocca col tallone involontariamente e mette fuori causa Reina. Gol assegnato all'attaccante.Avvio di ripresa di marca lariana.Pari al 49' con l'autogol di Candela, goffo intervento su cross di Van der Brempt; belga protagonista anche al 56',assist per il gol di Belotti. Direttamente da corner (69') il pari di Oristanio.