Anteprima24.it - Paperdi Caserta, quarta vittoria consecutiva: sfiorata quota 100

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLaJuve2021 allunga la sua striscia vincente andando a cogliere laa spese della NPC Rieti con il punteggio di 95-85 al termine di una gara condotta per gran parte dei quaranta minuti e trovando più protagonisti nell’arco della stessa gara. Al di là, quindi, delle prestazioni individuali di spicco, è stato un successo di squadra quello portato a casa dai bianconeri di coach Damiano Cagnazzo.Dopo 2’ il tabellone luminoso segnava già un 7-0 per i locali grazie alle conclusioni del trio Heinonen, Diouf e Laganà. All’uscita dal timeout chiesto da coach Paternoster è stato Meluzzi a sbloccare i reatini che hanno, poi, trovato buone conclusioni dalla distanza di Fabi e Cassar. È stato Giunta a siglare il pareggio a17 prima della doppia tripla di Fabi che ha portato il punteggio sul 17-23 per gli ospiti.