Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

L’8 dicembre è qui, e con esso arriva il classico dilemma natalizio: decorazioni luminose o rintanarsi in casa fingendo che le feste non esistano? Qualunque sia la tua scelta, le stelle sono pronte a lanciarti frecciatine cosmiche. Sappiamo tutti che la giornata sarà complicata, ma almeno leggendo questo oroscopo saprai di chi (o cosa) prendertela.Ariete(21 marzo – 20 aprile)Sei carico come un bambino a Natale, ma stai solo generando ansia a chi ti sta intorno. Frenati un attimo: il mondo non finisce oggi, e nemmeno il tuo progetto folle. A meno che non ti esploda in mano, ovviamente. Toro(21 aprile – 20 maggio)La tua voglia di comodità oggi rasenta il ridicolo. Ti stanno chiamando per uscire, ma tu sei impegnato a discutere con il divano su chi ama di più chi. Consiglio: rispondi a quel messaggio.