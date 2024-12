Terzotemponapoli.com - Napoli, bisogna rispondere con una vittoria

Ilè chiamato oggi ad una risposta. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, con la scelta precisa fatta da Antonio Conte, e le vittorie di Inter ed Atalanta negli anticipi, la squadra partenopea è chiamata a vincere contro la Lazio al Maradona (si dovrebbe solo sfiorare il sold-out questa volta) per archiviare le polemiche scaturite dagli 11 cambi di formazione all’Olimpico e soprattutto riportarsi in vetta alla classifica. Ildeveai nerazzurri, saliti a -1 con una gara in meno, all’Atalanta che per ora ha messo la freccia e s’è piazzata in testa confermando di essere in un momento straordinario. Ed ha anche la possibilità di allungare ulteriormente sulla Juventus fermata ieri dal Bologna. Antonio Conte ha insistito molto in questi giorni anche sulla voglia di trovare subito il riscatto dopo la sconfitta di giovedì e potrà contare sull’intera squadra al top per l’ultimo big-match del girone d’andata.