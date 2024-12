Sport.quotidiano.net - L’Academy ci prova con la corazzata Genoa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con il Lumezzane la San Marino Academy ha completato il ciclo di gare casalinghe del 2024. Ne restano due prima della pausa natalizia: quella di oggi (calcio d’inizio alle 14) con ile quella delle settimana successiva con l’Orobica, entrambe esterne. Si parte dalla trasferta in Liguria, contro una formazione d’altissima classifica che di recente ha dovuto lasciare la terza posizione al Bologna, avanti adesso di una lunghezza rispetto al Grifone. Ma la fame di riscatto non è certamente qualcosa che manchi alla San Marino Academy, più che mai desiderosa di invertire il trend negativo che ha preceduto la sosta dedicata alle Nazionali. Neanche a dirlo, classifica alla mano, quanto pesino questi tre punti perche, insieme all’Hellas Verona, occupa il penultimo posto in classifica con sette punti raccolti sin qui.