La cocaina rosa, un coktail di droghe mortale: cos'è e da cosa è composto

Chela? E daè composta? I dettagli suldirinvenuto dentro il corpo di Liam PayneNel corpo di Liam Payne, dopo la sua morte avvenuta lo scorso 16 ottobre, perché caduto dal terzo piano di un albergo, sono state trovate tracce di, secondo quanto scrivono il TMZ, ABC News e The Guardian. Una droga che ha subito attirato la curiosità delle forze dell’ordine e di chi ha seguito la vicenda della morte dell’ex membro degli One Direction.La, undie da– Cityrumors.itAlcune ricerche hanno scoperto che si dovrebbe trattare di Tucibi, chiamata anche Tusi. Si tratta di uno psichedelico sintetico nato in California, capace di regalare momenti di euforia a chi ne fa uso, come avveniva tra i ravers e gli psiconauti americani.