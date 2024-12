Rompipallone.it - Infortunio in Serie A, il bomber chiede il cambio: tegola pesantissima

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 8 Dicembre 2024 16:23 di redazioneIl centravanti arrivava da un periodo di forma strepitoso, ma unha gettato nello sconforto lui e i suoi compagniÈ un campionato agguerrito come non mai quello diA, sia per la lotta Scudetto che per la lotta salvezza. Davanti sono parecchie le squadre che sognano la vetta seppur con ambizioni diverse: Napoli, Inter e Atalanta sono chiamate a rispondere alle aspettative mentre Fiorentina e Lazio si godono il momento sperando di continuare così mentre la Juventus è costretta ad inseguire.Nella zona rossa della classifica, il Venezia è l’unica squadra ancora a non essere in doppia cifra di punti anche se le altre non se la passano meglio. Monza e Como contano appena 10 e 11 punti, il Verona è a 12 con Lecce a 13, Cagliari a 14 e il duo Parma-Genoa a quota 15.