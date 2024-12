Ilgiorno.it - Incidente alla Prima: cosa è successo durante “La forza del destino”, opera accusata di portare sfortuna

Milano, 9 dicembre 2024 – Qualcuno, forse esagerando un poco, ha tirato di nuovo in ballo la presunta “maledizione" che aleggerebbe su “Ladel”, l’verdiana che ha inaugurato ieri, sabato 7 dicembre, la stagione del teatroScala. Inaugurazione della stagione lirica del TeatroScala, con Ladeldiretta da Riccardo Chailly per la regia di Leo Muscato, l'ultima per il sovrintendente uscente Dominique Meyer. UFFICIO STAMPA TEATRO LA SCALA/ANSA-NPK Si è trattato, piuttosto, di un piccolo inconveniente, come tanti che colpiscono le rappresentazioni teatri, risolto praticamente senza provocare alcun guaio allo spettacolo che si è guadagnato,fine, dodici minuti di applausi. L’Nelle prime battute della serata, infatti,l’ouverture dell’di Verdi, a un violinista si sarebbe rotta una corda dello strumento.