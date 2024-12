Lanazione.it - Il Natale arriva in Pediatria. Spettacolo di giocoleria e incontri con i supereroi

Massa, 8 dicembre 2024 – Il reparto pediatrico del Noa si veste a festa con una serie di eventi natalizi dedicati ai bambini ricoverati in ospedale e alle loro famiglie. L’iniziativa parte del progetto didattico ’Una mascotte per il reparto pediatrico dell’ospedale Apuane’, finalizzato a portare incanto, meraviglia e momenti di spensieratezza tra i piccoli pazienti. Gli eventi coinvolgeranno attivamente gli studenti dell’Istituto comprensivo Staffetti Massa 2 e i piccoli pazienti della sezione Scuola ospedaliera, insieme a ospiti speciali, per regalare sorrisi e momenti indimenticabili. Il programma prevede sabato 14 dicembre, alle 10.30, un incontro con i cosplayers della Spider Society, per immergersi in un mondo di fantasia e. Venerdì 20 dicembre, sempre alle 10.30, sarà la volta di unodicon Massimo ’Pugno di Fuoco’, che stupirà grandi e piccini con la sua abilità.