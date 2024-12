Bergamonews.it - “I ragazzi irresistibili” Orsini e Branciaroli illuminano con il loro talento una decadenza metateatrale

Bergamo. “Dove c’ènon ci può essere vecchiaia”. Risuonano queste parole nella melanconia velata di comicità che mostra la fragilità tutta umana di due artisti sul viale del tramonto, protagonisti di “I”, celebre commedia dell’americano Neil Simon che sabato 7 dicembre ha inaugurato la Stagione di Prosa 2024/2025 della Fondazione Teatro Donizetti. Un programma che inizia tra giusti e meritati applausi, con il primo di sette titoli (in scena fino a domenica 15), che ha visto protagonisti al Donizetti due giganti del teatro italiano come Umbertoe Franco, guidati in scena dalla brillante regia di Massimo Popolizio.Spettacolo (prodotto da Teatro de Gli Incamminati, Compagnia, Teatro Biondo Palermo, in collaborazione con Centro Teatrale Bresciano e Associazione Marchigiana Attività Teatrali) ispirato alla vita di una famosa coppia di artisti del vaudeville, Joe Smith e Charles Dale, “The Sunshine Boys” (questo il titolo originale dell’opera), debuttò a Broadway nel 1972 con la regia di Alan Arkin, prima di venire trasposto in una versione cinematografica nel 1975 (con Walter Matthau e George Burns) e poi per la televisione, nel 1995, grazie a Woody Allen e Peter Falk.