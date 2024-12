Quotidiano.net - Eterno Dürrenmatt. La stravagante ascesa di un uomo comune

Una vicenda che nella bizzarria del suo svolgersi sembra quasi il resoconto di un sogno. O tutt’al più appare come una curiosa favola. Lo scrittore svizzero Friedrich(1921/1990), in questo suo romanzo, Greco cerca greca, uscito in originale nel 1955, propone come protagonista un certo Arnolph Archilochos, di origine, appunto, greca. Si tratta di un personaggio di personalità e aspetto: è un sottocontabile sui quarantacinque anni, occhialuto e grassoccio, ben poco attraente che un giorno decide di mettere un’inserzione su un giornale, in cerca di una donna da sposare: “Greco cerca greca” è il messaggio pubblicato e ben presto gli si presenta Chloé, di origine greca, molto più giovane di lui e davvero bella e attraente. E qui scatta la gran sorpresa, tra dimensione onirica e assurdo.