Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 8 dicembre 2024

In: anticipazioni,della puntata di, 8Torna, 8In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,su Rai 1.della puntata di, 8La puntata di, 8, la 13esima della stagione, andrà in onda in diretta dalle 14:00 alle 17:10 su Rai1 e Rai Italia dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, diretta daconin studio i Ricchi e Poveri, Al Bano, Ferzan Ozpetek e Stefano Zecchi.Lo show si aprirà con i Ricchi e Poveri, che ripercorreranno la loro carriera, esibendosi con alcuni degli ultimi successi come “Aria” e “Ma non tutta la vita” e presentando il nuovo singolo “Il Natale degli Angeli”.