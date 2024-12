Ilgiorno.it - Credono di essere stati truffati e pestano a sangue un conoscente: marito e moglie arrestati a Brescia

– Quando lo hanno visto a terra esanime dopo averlo colpito a bastonate, calci e sberle, se ne sono andati, probabilmente convinti di averlo ucciso. L’aggredito – una pachistano di 38 anni residente in città – invece si è salvato e ha raccontato tutto ai carabinieri indicando anche chi lo aveva massacrato di botte, peraltro suoi conoscenti. Le successive indagini hanno consentito ai militari di arrivare ai presunti aggressori,di origine pachistana. La coppia, lei di 31 anni e lui di 35, residente in città, esasperata da problemi economici, sarebbe giunta ad aggredire il connazionale ritenendolo responsabile degli ammanchi sul loro conto in banca. Entrambi, difatti, ritenevano che li avesseper una somma pari a circa 50mila euro. Lo avrebbero così aspettato fuori dalla sua abitazione, sorpreso, aggredito e picchiato selvaggiamente con le mani e con un bastone, lasciandolo a terra ferito gravemente, pieno di botte e privo di sensi.