CdS – Napoli Raspadori può sbloccare il mercato | Conte aspetta rinforzi

2024-12-08 11:35:18 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:La svolta in quarantotto ore. Alla vigilia della prima delle due sfide con la Lazio c’era un’idea sulinvernale del: magari un acquisto in difesa e le basi delle operazioni estive. Gestione. Poi, però, qualcosa è cambiato: sono venute fuori un po’ di lacune palesi, tali da indurre a rivedere le strategie già a gennaio. Antonioha la necessità di rinforzare la rosa in quei settori apparsi meno competitivi soprattutto dopo la notte dell’Olimpico (ma già a Torino aveva mandato un messaggio esplicito e senza fronzoli a De Laurentiis): è primo in campionato da nove giornate e rispetto alle altre del gruppo di testa non ha le coppe europee e ora neanche la Coppa Italia, ma oltre alla base molto forte e solida di 14-15 giocatori, ha bisogno di interventi come spiegato chiaramente dalla sfida di coppa a Roma.