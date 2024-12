.com - Caprone a spasso per Vasanello

– Un becco pesante una settantina di chili e con due corna lunghe almeno cinquanta centimetri aper il paese. Indisturbato e anche piuttosto agitato. «Ci mancava pure il becco». E’ questo primo il pensiero che ha fatto il sindaco, Igino Vestri, alle 10,27 di sabato 7 dicembre, quando è stato raggiunto dalla telefonata della comandante dei carabinieri. «Abbiamo un problema in paese, proprio in centro. C’è una grossa capra, anzi un becco, inquieto e aggressivo, forse perché impaurito, che sta creando non pochi problemi alle persone». A raccontare l’episodio è lo stesso primo cittadino che, subito, avvia un giro di telefonate per risolvere il problema, mentre carabinieri e agenti della polizia locale presidiano la zona. «La Asl – sottolinea Vestri – è intervenuta prontamente e abbiamo contattato il veterinario, non volendo assolutamente abbattere l’animale».