Ilrestodelcarlino.it - "Al Campus manca la mensa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Iluniversitario è un fiore all’occhiello della città: è nuovissimo e si vede. Apprezzo in particolare le aule studio e la biblioteca, estremamente funzionali. Peccato invece per lanza di una, che avrebbe potuto aggiungere un tocco in più in termini qualitativi. Sono originario della zona di Desenzano: Cesena è decisamente più ‘tranquilla’, ma questo non è necessariamente un limite. Magari qualche proposta in più a misura di giovane sarebbe bene accetta, ma l’approccio a misura d’uomo è un importante punto a favore. Anche per chi, come me, ama muoversi in bici".