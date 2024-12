Lanazione.it - A Lido di Camaiore arriva il parco avventura

Di(Lucca), 8 dicembre 2024 – Non diventerà né Gardaland né tanto meno Disneyland, lo spazio – poco più di cinquemila metri quadrati, fino ad oggi inutilizzato – non invita a voli pindarici, però c’è da scommettere che il nuovodidi(iniziativa privata con convenzione pluriennale con il comune di) potrà diventare una fonte di attrazione, soprattutto per i ragazzi, nella bella stagione. Insomma, l’offerta turistica didiè destinata ad aumentare, creando anche nuovi posti di lavoro. Non solo, visto che all’interno delsono previste anche strutture ricreative e un punto ristoro. Insomma, chi vivrà, vedrà. Ma dove siamo? La prima risposta può cogliere di sorpresa: lungo la via del Fortino, in una parte di quello che fu sessanta anni fa, ildi villa Luporini, o villa degli Oleandri che dir si voglia.