Cityrumors.it - 28 febbraio 2025: data importante per chi ha avuto la carta spesa INPS da 500€

Leggi su Cityrumors.it

Chi ha ottenuto laDedicata a te dal valore di 500 euro dovrà segnare in rosso sul proprio calendario il 28delI vari Comuni in Italia hanno messo a disposizione dei propri residenti laDedicata a te. Si tratta di un bonus dal valore di 500 euro, destinato a tutte le famiglie con un ISEE inferiore ai 15.000 euro e che rispetto alcuni requisiti che sono stati stabiliti al momento dell’emissione di questa.28per chi halada– Cityrumors.itQuesta, infatti, può essere richiesta da tutte quelle famiglie che, oltre a rispettare i limiti di reddito, non sono beneficiari di altri sussidi statali – tra i quali rientrano anche NASpI, AdI,Acquisti, cassa integrazione e altri – e che sono regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di riferimento.