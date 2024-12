Zonawrestling.net - WWE: Possibile Draft a inizio 2025 e diversi arrivi da NXT nel main roster

Sembra che in casa WWE ci sia aria di cambiamenti. La federazione starebbe pensando di mescolare le carte all’interno dei proprie in particolar modo a Raw e a SmackDown. Ieri notte a SmackDown abbiamo assistito all’arrivo degli American Made nelblu, ma le novità non si dovrebbero fermare qua con anche alcuni talenti di NXT che sembrano in odore di “promozione”. Ecco le ultime.in arrivo?Secondo quanto riportato da PWInsider, la WWE starebbe pensando di tenere unad. All’interno del backstage le voci a riguardo starebbero circolando da un mesetto, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Non solo, sembra anche che alcuni talenti di NXT siano in odore di passaggio alnel prossimo futuro, si parla dianno nuovo anche in questo caso se non addirittura a fine 2024.