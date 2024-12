Anteprima24.it - Tentata incursione in un frantoio, il proprietario fa scattare in tempo l’allarme

di lettura: < 1 minutoUn furto in un'azienda olearia è stato sventato nella notte. E' accaduto a Fragneto Monforte in contrada Pescare.Ildell'oleificio ha sentito strani rumori provenienti presumibilmente da un infisso al piano terra ove si trova appunto l'azienda produttiva. Insospettito, l'uomo ha immediatamente datoai Carabinieri della Stazione di Paduli ed ha acceso tutte le luci. Ispezionato l'area dell'opificio, con i militari che nel fratsopraggiungevano sul posto, non è stata trovata traccia di effrazioni o altri segni di un tentativo di penetrazione all'interno dell'azienda. E' probabile che la prontezza di riflessi dell'uomo abbia fatto desistere i malviventi a portare a termine il loro disegno criminoso.